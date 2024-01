EP. 20 & EP. 21 – OPEL SPEEDSTER, Storia e Guida all’Acquisto.

In questa puntata di IN FULL GEAR vi racconto la Storia di una delle mie auto preferite, forse la mia preferita tra quelle che ho avuto in Garage: la Opel Speedster. Una Elise brutta, ma non solo.

In questa puntata di IN FULL GEAR, che fa seguito all’Episodio 20 dedicato alla Storia della Opel Speedster, vi racconto tutto quello che dovete sapere su questa Automobile… qualora voleste comprarla!

Andrea Antonio Balconi Fondatore di IFG, oggi "pilota" da Trackday e Autore del Podcast "IN FULL GEAR". @balco7 su Instagram.

