EP. 14 – Formula Molotov (F1, IL LATO OSCURO – Parte 2)

Nella Parte 2 di “F1, IL LATO OSCURO” andiamo alla scoperta del Gran Premio del Bahrain.

Nel 2004 la Monarchia del Golfo apre un nuovo Capitolo nella Storia del Motorsport, pur attraversando problemi interni sociali, politici e religiosi.

Eppure tutto filò liscio, fino al 2011-2012, quando i membri di alcune Scuderie rischiarono la pelle.

Non hai ancora ascoltato la Parte 1 di F1, IL LATO OSCURO? Puoi recuperarla QUI.

ABBONATI E SUPPORTA IL PROGETTO: https://www.patreon.com/INFULLGEAR

Hai Spotify? Bene, clicca qui!

OPPURE… ECCO LE PRINCIPALI PIATTAFORME PODCAST ATTIVE

IN FULL GEAR su Spotify

IN FULL GEAR su Amazon Music

IN FULL GEAR su Apple Podcast

IN FULL GEAR su Google Podcast

IN FULL GEAR su Spreaker

Se invece non hai Spotify, vai qui: https://linktr.ee/infullgear, cliccando su “ASCOLTA IL PODCAST”, ti si aprirà un Menu con decine di Piattaforme alternative di ascolto gratuito.

Non tutte le piattaforme pubblicano istantaneamente l’episodio: se non lo trovi immediatamente sulla tua piattaforma preferita, pazienta al massimo un paio di ore e la troverai. Il “timing” non dipende da me!

Andrea Antonio Balconi Fondatore di IFG, oggi "pilota" da Trackday e Autore del Podcast "IN FULL GEAR". @balco7 su Instagram.

Commenti

commenti