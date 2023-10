EP. 8 – Ferrari, Ford, FIAT e la Guerra. Quella vera.

In questa puntata di IN FULL GEAR vi porto a riscoprire cinque anni chiave per la Storia della Ferrari, il periodo che andò dal 1964 al 1969.

Un racconto a tutto tondo, provando a schivare i fatti “mainstream”, quelli che sanno tutti. Cercherò di raccontarvi personaggi di assoluto spessore che o non hanno mai occupato le prime pagine, o lo hanno fatto ma oggi sono stati dimenticati.

Lo faremo partendo dal Mondiale di F1 del 1964, torneremo indietro di 20 anni raccontando gli strascichi di una Guerra, ma quella vera.

Passeremo per le riunioni dei Cda, per le decisioni politiche e finanziarie, per ciò che sarebbe potuto accadere e non è successo, e per ciò che è accaduto.

Cinque anni durante i quali il Cavallino Rampante rischiò di scomparire e che hanno segnato, nel bene e nel male, l’intera Industria Automobilistica italiana.

