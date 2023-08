Come partecipare al Podcast di IN FULL GEAR? Guida pratica!

Carissimi!

Da qualche settimana è partito il mio nuovo progetto, il Podcast di IN FULL GEAR, uno spazio libero dedicato al Motorsport ed alla cultura Automobilistica e Motociclistica.

Trovate il Podcast su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e sulle principali piattaforme di ascolto, vi basterà cercare “IFG – IN FULL GEAR Motorsport” per trovarlo.

Mi raccomando, iscrivetevi ed attivate la famosa campanella, insomma le notifiche, per essere tempestivamente allertati sulla pubblicazione delle nuove puntate.

Il nostro Podcast, e per nostro intendo mio e Vostro, sarà sempre più un appuntamento di Comunità, al quale potrete partecipare e del quale avrete la possibilità di fatto di sceglierne i temi.

I contenuti di approfondimento resteranno e saranno periodici, ma avremo anche una serie di appuntamenti di più stretta attualità e saranno quelli sui quali avrete la possibilità di incidere.

Come?

Molto semplice.

Avete quattro chanches, una non esclude l’altra.

Potete inviare direttamente la vostra opinione o il vostro sfogo, quello che vi passa per la testa, cercando se possibile di mantenere un ritegno, registrando un Audio con il vostro PC/Smartphone ed inviarlo via email alla casella di posta infullgear@proton.me

Per farlo dovrete utilizzare l’App di registrazione Audio solitamente pre installata sul vostro Smartphone, ma potete usare una qualsiasi app di registrazione Audio, per Android e iPhone. Registrato il vostro messaggio vocale, salvatelo e condividetelo inviandolo via e-mail a infullgear@proton.me

Potete fare questa operazione anche con il vostro PC Windows o MacBook, sempre registrando come meglio credete il vostro messaggio audio e inviandolo via email a infullgear@proton.me

Se avete dubbi o non sapete come effettuare questa operazione beh, non sarò io a spiegarvelo, ma il Dottor Aranzulla a questo link.

Il vostro messaggio potrebbe essere pubblicato e commentato nel Podcast.

Altra possibilità, che vi permette di incidere direttamente sullo sviluppo e sui temi della puntata, è quello di inviare la vostra domanda. Hai sentito un fatto di attualità che riguarda il Motorsport, l’automobile, le politiche di mobilità, etc? Vuoi sapere cosa ne penso?

Registra l’audio con la tua domanda, seguendo le istruzioni che ti ho già dato sopra. Il tuo audio sarà mandato in onda senza tagli, integralmente, quindi vale il discorso del minimo ritegno.

Minimo ritegno non vuol dire politicamente corretto o pensiero debole, vuol dire cercare se vi è possibile di non bestemmiare, perchè non ho voglia di editare gli audio e di mettere i fastidiosi BIP, cercare, sempre se vi è possibile, di esprimervi in un italiano corretto, e cercare, sempre se vi è possibile eh, di non prendervi e di non farci prendere qualche denuncia-querela, perchè cercheremo di mandare in onda tutto.

Inviate Audio di buona qualità, senza fruscii, ascoltabili.

C’è già uno Studio Legale con civilisti e penalisti di grido a supporto di questo Podcast ma vorrei ridurre al minimo il loro intervento.

La terza possibilità è più analogica ma comunque valida, ovvero di inviare una e-mail a infullgear@proton.me, seguendo i principi di cui sopra. In quel caso leggerò il vostro messaggio.

Certo, per una questione di coinvolgimento collettivo gli audio sono preferibili, ma se siete timidi potete sempre scegliere questa strada. Questo è il canale preferibile per confronti “intimi”, ovvero se avete una opinione complessa o una critica e/o volete scambiare due chiacchiere con il sottoscritto. Vi risponderò.

La quarta possibilità è quella di partecipare direttamente al nostro Gruppo Telegram, cliccando qui, cosa che vi consiglio di fare a priori per restare sempre aggiornati e ricevere anticipazioni e spoilerini sulle puntate. Saranno create discussioni ad hoc alle quali potrete rispondere con la vostra opinione e queste saranno riportate e sviluppate nel corso degli episodi.

Bene, ora sapete tutto. Ovviamente non fate domande del cazzo sul 15/18, legate a episodi di eoni fa o temi banali. Per carità, potete farle ma, a meno che non si tratti di colpi di genio, c’è la grandissima probabilità che NON saranno mandate in onda.

Attualità, quotidiano, vita vera, oggi. Ora. Contemporaneità. La Storia la vogliamo fare adesso e voglio farla io insieme a voi.

Siete pronti per contribuire ad una pagina storica nell’informazione Automotive di questa Nazione?

Bene, ora sapete come fare!

Ve lo ricordo ancora, la casella e-mail di riferimento per inviare i vostri contributi è infullgear@proton.me.

Potete farlo da subito, da ora.

Vi aspetto.

Ciao!

Andrea Antonio Balconi Fondatore di IFG, oggi "pilota" da Trackday e Autore del Podcast "IN FULL GEAR". @balco7 su Instagram.

