McLaren torna cromata per il British Grand Prix 2023

Il 2023 è l’annata del 60esimo anniversario di un Gigante del Motorsport mondiale, McLaren.

Il Team di Woking non sta sicuramente vivendo i decenni migliori della sua gloriosa Storia e, in questo ennesima campagna iridata abbastanza interlocutoria, gli eredi di Bruce McLaren si stanno dedicando alle livree speciali.

Ne vedremo un’altra tra pochi giorni del Grand Prix di domicilio, a Silverstone.

E sarà l’occasione per riproporre il Cromato, almeno parzialmente, come Chrome (via Google) è lo Sponsor della monoposto siglata MCL60 che sarà condotta da Lando Norris e da un altro giovane pilota che proviene dalle latitudini del vecchio, ma che vecchio non è mai diventato, Bruce. Ovvero Oscar Piastri.

La McLaren-Mercedes MP4-23, vincitrice del Titolo Piloti F1 2008 con Lewis Hamilton.

La cromatura rimanda alla monoposto motorizzata Mercedes che corse in Formula 1 tra il 2006 ed il 2014, ultimo periodo glorioso per la McLaren, che coincise con il primo titolo iridato di Lewis Hamilton (2008) al volante della McLaren-Mercedes MP4-23 equipaggiata con il propulsore V8 2.4 FO108V.

Qui sotto le foto rilasciate poche ore fa dal McLaren F1 Team, che ci svelano la nuova livrea della MCL60 che correrà Domenica 9 Luglio il British Grand Prix 2023.

E ne approfitto per rilanciare un nostro vecchio post del Natale 2015 dedicato alla leggenda delle McLaren Arancioni.

Cosa ne pensate, vi garba?

