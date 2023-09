IFG e Patreon, ecco come supportare il Progetto IN FULL GEAR MOTORSPORT.

Puoi supportare il Progetto “IN FULL GEAR Motorsport” a partire da soli 10 centesimi al giorno: diventare “FANBASE” ti garantisce accesso ai nuovi Articoli del Blog con un mese di anticipo.

Mi chiamo Andrea Balconi, meglio conosciuto come “Balco”, sono nato nel 1990 e sono il Fondatore del progetto “IN FULL GEAR Motorsport”.

INFULLGEAR.com è stato un Webmagazine e Blog dedicato ad Auto, Moto e Corse, attivo dal 2012 al 2016.

Dopo 4 anni, nonostante milioni di lettori e la mia passione per i Motori, ho deciso di chiudere il Blog per l’impossibilità di lavorare nel settore Automotive senza scendere a compromessi, rimanendo nell’ambiente come semplice appassionato e pilota amatoriale.

Nel 2023 il progetto è stato tolto dal letargo ed è rinato come un libero Podcast dedicato al Motorsport ed alla Cultura Automobilistica e Motociclistica.

Da Settembre 2023, ogni Lunedì, pubblico un Episodio del mio Podcast sulle principali piattaforme di ascolto: Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, etc. Qui trovi tutti i link delle piattaforme Social sulle quali sono attivo.

Il tempo che dedico alla selezione ed alla creazione dei contenuti è tanto. IN FULL GEAR Motorsport è e sarà uno spazio di divulgazione, approfondimento, indagine, analisi e critica.

Il contributo economico di una base di sostenitori sarà decisivo non solo per far crescere il nuovo “IN FULL GEAR Motorsport”, ma per garantire la continuità e l’esistenza stessa di questo Progetto.

Nel 2016, quando mi sono reso conto che non avrei mai potuto contare su sponsor o inserzionisti senza snaturare il mio modo di essere, avevo due possibilità: cedere a compromessi o chiudere.

Ho deciso di chiudere.

Sottoscrivere un Abbonamento Patreon ti garantisce anzitutto di supportare attivamente il mio Lavoro, e già questo non è poco!

Per supportare “IN FULL GEAR Motorsport” ci sono tre Piani di Abbonamento a partire da soli 10 centesimi al giorno.

Tutti i nuovi Articoli e gli speciali di approfondimento e indagine saranno pubblicati in ANTEPRIMA su IFG Patreon e il mese successivo su infullgear.com.

Ho previsto tre livello di Abbonamento: FANBASE, FANCOOL e FANATICO. Nelle Schede abbonamento trovi tutte le informazioni a riguardo.

Dopo 7 anni IN FULL GEAR è tornato. Ma ora ho bisogno di Te.

Clicca Qui per accedere al Progetto Patreon di IN FULL GEAR e scoprire come supportare il Progetto.

Andrea Antonio Balconi Fondatore di IFG, oggi "pilota" da Trackday e Autore del Podcast "IN FULL GEAR". @balco7 su Instagram.

Commenti

commenti